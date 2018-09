Accusa malore nei boschi sopra Onno, elisoccorso 86enne

Accusa un malore nei boschi sopra Onno, comune di Oliveto Lario: necessario l'intervento dell'elicottero. È accaduto intorno alle 7.30, quando i soccorsi sono scattati per un 86enne uscito di prima mattina per una passeggiata, forse in cerca di funghi.

L'uomo ha accusato un malore ed è così partita la missione dell'elisoccorso dal Sant'Anna di Como, giunto in pochi minuti sul posto. La centrale operativa di Areu ha mobilitato anche una squadra della XIX Delegazione del Soccorso alpino e i Vigili del fuoco. Da subito le condizioni dell'86enne non sono parse gravi, ma le difficoltà sono state create dalla posizione impervia.

Una volta raggiunto, l'uomo è stato caricato a bordo dell'elicottero e trasportato al Manzoni di Lecco, intorno alle 8.30, in codice giallo.