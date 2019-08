Colto da malore, 56enne elitrasportato in ospedale

Paura a Dervio per un 56enne colpito da malore ed elitrasportato in ospedale in condizioni serie.

L'uomo è stato colto con ogni probabilità da un problema di natura cardiaca. Per lui è scattata la chiamata al 112, con l'intervento dell'ambulanza della Croce rossa di Colico e dell'autoinfermieristica dell'Aat Lecco. Da Bergamo è decollato l'elicottero che ha poi caricato lo sfortunato 56enne nella piazzola del campo sportivo.

L'uomo, rimasto sempre cosciente durante l'intervento, è stato trasferito all'ospedale Manzoni di Lecco in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.