Malore al volante, uomo finisce fuori strada: in ospedale il decesso

Incidente per un 75enne alla guida della propria automobile domenica mattina in Viale Valsugana. Rianimato sul posto, è stato trasportato al Manzoni in codice rosso, dove purtroppo è spirato per i traumi riportati