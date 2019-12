Malore al volante, uomo finisce fuori strada: è in gravi condizioni

Brutto incidente nella mattinata di domenica a Lecco, in Viale Valsugana: intorno alle 8.30 un uomo di 75 anni ha perso il controllo del proprio veicolo, uscendo fuori strada e terminando la propria corsa contro un albero. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica, ma non sembrano esserci dubbi sul fatto che l'automobilista sia stato colto da malore mentre era al volante.

L'impatto è stato comunque violento. Sul posto sono giunte l'ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco e l'automedica. Le condizioni dell'uomo sono parse subito gravi: i sanitari lo hanno rianimato sul posto e poi trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco, dove è giunto in codice rosso.