Malore in un impianto lavorativo, 22enne soccorso in codice rosso

Un ragazzo di soli 22 anni è stato colto da malore mentre si trovava al lavoro ed è stato trasportato d'urgenza in codice rosso in ospedale. La chiamata al 118 è scattata alle ore 15 di oggi, mercoledì 21 luglio, in un impianto lavorativo di Lecco, in via Belfiore 31/c.

Immediato l'intervento dell'ambulanza della Croce Rossa di Lecco: dopo le prime cure portate sul posto, il giovane è stato portato sempre in codice rosso al Manzoni. Al momento non ci sono altre informazioni sull'accaduto se non la conferma che si è trattato di un evento medico.