Casatenovo: malore sul lavoro, 53enne in gravi condizioni

Accusa un malore sul lavoro e finisce in ospedale in gravi condizioni. Si sono vissuti attimi di grande paura questo pomeriggio a Casatenovo, in un impianto lavorativo della zona industriale in Via degli Artigiani, in frazione Cassina de' Bracchi.

Un uomo di 53 anni ha subito un malore, allertando subito l'attenzione dei colleghi e la direzione dell'azienda che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta l'ambulanza della Croce rossa di Casatenovo con l'automedica. Le condizioni del lavoratore sono parse subito molto gravi: l'uomo, infatti, è stato rinvenuto in stato di incoscienza.

Dopo le prime complesse manove sul posto, il 53enne è stato trasportato in ospedale a Lecco in codice rosso.