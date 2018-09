Malore cardiaco a Valgreghentino: uomo rianimato e trasferito in ospedale

Grave malore in via San Carlo a Valgreghentino, dove un uomo di cinquantasei anni, residente in paese, si è accasciato mentre era al lavoro in una ditta della zona a causa di un malore di natura cardiaca, verosimilmente un arresto. Accasciatosi a terra privo di sensi, il malcapitato è stato rianimato dall'èquipe del personale sanitario volontario dei Volontari di Calolziocorte e dal medico inviato in loco su un mezzo di soccorso avanzato (automedica).

Una volta rianimato, l'uomo è stato ospedalizzato ospedalizzazione in codice rosso presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.