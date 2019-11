Colpita da arresto cardiaco, 73enne trasportata in ospedale

Paura a Lomagna per una 73enne colpita da malore in Via XXV Aprile e trasportata in ospedale in condizioni gravi. La donna ha subito un arresto cardiaco.

Per lei è scattata la chiamata al 112, con l'intervento dell'ambulanza dei Volontari di Cornate d'Adda e dell'automedica dell'Aat Lecco. Allertate anche le forze dell'ordine.

La donna, soccorsa in posto, è stata trasferita all'ospedale Mandic di Merate in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.