La Valletta Brianza: si sente male mentre è con gli amici, muore in ospedale dopo poche ore

Si è sentito male mentre era con gli amici di Santa Maria Hoè ed è morto all'ospedale "Manzoni" di Lecco Marco Chiarello, 33enne residente da un anno a La Valletta Brianza. L'uomo ha accusato un malore e ha perso improvvisamente conoscenza nelle prime ore di domenica mentre, come detto, era in compagnia di alcuni amici: all'arrivo del personale sanitario le condizioni erano già molto gravi; trasportato d'urgenza presso il nosocomio della città capoluogo, Chiarello è andato in arresto cardiaco e ha perso la vita nonostante l'estremo tentativo di salvargli la vita.

Il ragazzo potrebbe essere stato colpito da un aneurisma celebrale che non gli avrebbe lasciato scampo. I funerali si terranno mercoledì alle ore 14.30 all'interno della chiesa parrocchiale di Rovagnate.