Colpito da arresto cardiaco, 85enne rianimato e trasportato in ospedale

Attimi drammatici a Nibionno per un 85enne colpito da malore in Via Manzoni e trasportato in ospedale in condizioni gravi. Dalle prime informazioni raccolte, l'uomo ha subito un arresto cardiaco.

Per l'anziano è subito scattata la chiamata al 112, con l'intervento dell'ambulanza dei volontari dell'Sos Lurago d'Erba e dell'automedica dell'Aat Lecco.

L'uomo, soccorso in posto e sottoposto alle prime manovre rianimatorie dai sanitari, è stato trasferito all'ospedale di Erba in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.