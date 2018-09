Malore in casa a Perledo, volontario salvato con l'elicottero

Colto da malore nella propria abitazione, volontario 77enne di Perledo viene salvato grazie all'intervento congiunto della macchina dei soccorsi e alla tempestività con cui è trasportato alla piazzola dell'elisoccorso inaugurata pochi mesi fa.

Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, l'uomo è stato raggiunto dall'ambulanza e dall'autoinfermieristica del Soccorso Bellanese, di cui fa parte, trattato sul posto e successivamente trasferito alla nuova piazzola di Perledo dove è giunto l'elicottero che lo ha poi trasportato in ospedale in codice giallo.

Recuperato escursionista in notturna

Lo scorso 22 settembre un altro intervento ha sottolineato ancora una volta l'efficacia dell'organizzazione di Areu e della catena di soccorso lecchese con l'utilizzo dell'elicottero. Un escursionista è precipitato infatti in un tratto di sentiero, in mezzo al bosco, all'interno alla valle che si apre a Est di Mandello.

L'uomo è stato recuperato in notturna al termine di una collaborazione fra tutti gli attori presenti: equipaggi, centrale operativa e Soccorso alpino. L'intervento si è rivelato molto complesso per via della presenza di fili e cavi di teleferica abbandonati. Grazie a sofisticate tecniche e a precise valutazioni dei rischi, il personale a bordo dell'elicottero ha potuto verricellare in sicurezza medico, infermiere e uomini del Soccorso alpino.