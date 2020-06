Giovane colpito da arresto cardiaco sulla riva del lago: rianimato e trasportato all'ospedale

Sono gravi le condizioni del giovane 26enne di Paderno Dugnano (Milano) che, nel pomeriggio di martedì, è stato colpito da un malore. Il ragazzo si trovava sulla riva a lato di viale Don Giovanni Ticozzi quando è stato colpito da un sospetto arresto cardiocircolatorio che ha reso necessario l'immediato intervento del personale di soccorso. Sul posto si sono portati, per primi, i tecnici del Soccorso Alpino, che hanno rianimato il giovane grazie all'utilizzo del defibrillatore portato dalla vicina sede grazie al coordinamento della Soreu dei Laghi; in un secondo momento sono giunti in loco anche i volontari di Lecco Soccorso e un'automedica, che hanno eseguito il massaggio cardiaco.

Non è ancora chiaro se il giovane, accompagnato a Rivabella da alcuni amici, si trovasse in acqua o meno quando è stato colpito dal malessere; al momento si trova ricoverato all'ospedale "Manzoni", dov'è arrivato cosciente.