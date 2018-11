Colto da malore in Piazza Affari, 64enne in gravi condizioni

Soccorsi in azione, all'ora di pranzo, nella centralissima Piazza Affari a Lecco per un uomo vittima di un grave malore.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata intorno alle 13.30, sul posto sono state inviate l'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e un mezzo dell'Aat Lecco.

L'uomo, un 64enne che lavorerebbe proprio in un ufficio sito in Piazza Affari, ha accusato un malore ed è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi.