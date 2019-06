Stremati dal caldo, ragazzini colti da malore sul pullman

Si sono sentiti male, quasi certamente a causa del caldo record di giovedì "amplificato" dalla temperatura a bordo del pullman. Per alcuni ragazzini - di età fra gli 11 e i 15 anni - il rientro da una gita dopo una giornata trascorsa insieme è stato decisamente traumatico.

I soccorsi sono scattati intorno alle 19 di giovedì a Lecco in Piazza delle Nazioni in zona Rivabella. Sul posto quattro ambulanze della Croce Rossa, della Croce San Nicolò di Lecco e del Lecco Soccorso. Un ragazzino sarebbe svenuto, altri si sono sentiti male - oltre al gran caldo avvertito nel tardi pomeriggio - forse anche a causa dello spavento. Per fortuna si è trattato di malori lievi.

Per alcuni di loro è scattato il trasporto precauzionale in ospedale, tra Lecco e Merate, in codice verde. I ragazzini, residenti nel Calolziese, stavano tornando da una gita alla piscina di Oggiono organizzata dagli oratori di Calolzio e Foppenico. Cinque i giovanissimi pazienti trasportati in ospedale, ma questa mattina erano già tutti a casa.