Malore sul Resegone, 46enne soccorso con l'elicottero

Intervento dell'elicottero, nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 settembre, per soccorrere un uomo di 46 anni vittima di un malore sul Resegone nei pressi del Rifugio Azzoni.

La centrale operativa dell'Areu, ricevuta la chiamata, ha allertato gli uomini della XIX Delegazione lariana del Soccorso alpino e da Como si è alzato in volo l'elisoccorso, che ha raggiunto l'uomo poco dopo le 14.

Il 46enne è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi.