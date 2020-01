Accusa malore mentre lavora sui binari, 60enne in gravi condizioni

Stava lavorando in stazione a Calolziocorte, quando ha accusato un malore. Per lui sono subito scattati la chiamata al 112 e i soccorsi.

L'episodio è accaduto questa notte, intorno alle 4, in Via Galli, lungo i binari della ferrovia. Vittima del malore un operaio di 60 anni: sul posto, inizialmente allertati in codice giallo, sono giunti i Volontari del Soccorso di Calolziocorte supportati da un'automedica.

Le condizioni dell'uomo sono parse subito più gravi del previsto ed è stato così disposto il trasporto in ospedale a Lecco in codice rosso. Allertati anche Vigili del Fuoco e Carabinieri.