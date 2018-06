Oggiono: si sente male in stazione, soccorso in "rosso" un uomo

E' stato soccorso in codice rosso l'uomo di 53 anni che, verso le ore 10.30 di giovedì 14, ha accusato un malore mentre si trovava all'interno del bar della stazione a Oggiono. Il malcapitato, presumibilmente un pendolare, ha avuto un improvviso mancamento e si è accasciato al suolo, rendendo necessaria l'immediata chiamata al numero unico per le emergenze civiche (112): la centrale operativa di Areu ha mandato sul posto i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini, che sono intervenuti e hanno scongiurato gravi problemi per l'uomo.

Il lavoro di volontari e medici, inviati in loco su un'automedica, ha permesso di scalare il codice di gravità sino al verde: il 53enne è stato successivamente trasferito presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco, ma pare senza particolari preoccupazioni.