Accusa un malore mentre è sul treno: 79enne trasportato in ospedale

Momenti di tensione si sono registrati, nel pomeriggio di sabato 7 dicembre, su un treno di passaggio a Olgiate Molgora e diretto alla stazione di Lecco. Un uomo di settantanove anni, che viaggiava sul convoglio insieme alla moglie, ha accusato un improvviso malore durante la marcia del medesimo convoglio; il malcapitato è stato soccorso in codice rosso dai volontari della Croce Rossa di Merate ed è stato trasferito, in codice giallo, presso l'ospedale "Mandic" di Merate.

Il treno ha stazionato per svariati minuti all'interno della stazione di Olgiate Molgora, dopodichè ha ripreso la sua marcia verso la città capoluogo. «Il treno 2564 (Milano Centrale 14:20 - Tirano 16:52) è rimasto fermo a Olgiate-Calco-Brivio in seguito ad un intervento del soccorso sanitario a bordo treno. Sta viaggiando con 33 minuti di ritardo», ha fatto sapere Trenord in merito all'intervento e al relativo ritardo nella circolazione.