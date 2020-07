Vercurago: accusa malore dopo il tuffo nel lago, minorenne trasferito al "Manzoni"

Volontari del Soccorso di Calolziocorte e automedica in azione, nel pomeriggio di domenica 12 luglio, a Vercurago. Intorno alle ore 14.30 il Numero unico per le emergenze (Nue, 112) è stato contattato per portare il pronto intervento in favore di un ragazzo di soli diciassette anni, sentitosi male dopo essersi buttato in acqua nella zona di via Moggio, al lido: i presenti hanno lanciato l'allarme, richiamando sul posto il personale sanitario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giovane, cosciente, è stato trasferito in ambulanza presso l'ospedale "Manzoni" in codice giallo, mentre sul posto del sinistro si sono portati gli agenti della Polizia Locale.