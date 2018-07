Si sente male in via Parini: uomo finisce in ospedale in codice rosso

Grave malore nella serata odierna, poco dopo lo scoccare delle ore 21, in via Parini a Lecco, luogo dove un uomo di cinquant'anni si è accasciato al suolo sul marciapiede, di fronte alla sede del Credito Valtellinese presente nel capoluogo di provincia. Immediato l'intervento della vicina Croce Rossa di Lecco, il cui personale è arrivato sul posto insieme a quello giunto su un'automedica: i sanitari hanno curato sul posto il malcapitato, trasportato poi presso l'ospedale "Manzoni" in codice rosso. Stabili, stando a quanto appreso, le sue condizioni.

Sul posto si è portata una pattuglia della Polizia locale, che ha diretto il traffico durante le operazioni di primo soccorso. L'intervento si è concluso dopo circa mezz'ora, poco prima delle 21.40.