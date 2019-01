Allerta a Malpensa, uomo scappa sulla pista: aeroporto chiuso

Lo scalo di Malpensa è stato chiuso per ragioni di sicurezza nella sera di martedì 15 gennaio 2019.

La causa, a quanto si apprende, sarebbe un uomo che è fuggito sulla pista. Si tratterebbe di un migrante di origini senegalesi imbarcato su un aereo per il rimpatrio. Si sarebbe liberato dalle forze dell'ordine e si sarebbe messo a correre in mezzo agli aerei e ai mezzi dell'handling. Tutti i velivoli in arrivo e in partenza sono stati bloccati per sicurezza e i voli dirottati su altri scali, in primis Linate e Orio al Serio, e anche Torino Caselle. L'uomo è ancora in fuga, si stanno osservando i filmati a circuito chiuso per individuarlo.