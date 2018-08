Maltempo: alberi caduti e allagamenti nel territorio. Chiuso il tunnel del Barro

Sono numerosi gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco del comando di Lecco a seguito del violento temporale abbattutosi la notte scorsa. Come, purtroppo, accade ogni volta che la furia del maltempo flagella il nostro territorio.

Dalla mezzzanotte in avanti sono state numerose le chiamate ai pompieri a causa di allagamenti e soprattutto alberi sradicati dal vento e dalle forti piogge.

Gli effetti negativi del maltempo non si sono esauriti nella notte, proseguono anche in giornata. I Vigili del fuoco cont‌inuano infatti a lavorare incessantemente per rimuovere alberi caduti in strada man mano che questi vengono segnalati. Gli ultimi questa mattina a Laorcae Malgrate.

Nel frattempo, causa allagamenti, è stata chiusa la galleria del Monte Barro sulla SS36 in direzione Milano: gli automobilisti sono costretti a uscire a Pescate, con lunghi incolonnamenti sul terzo ponte. La riapertura è prevista a breve.

Purtroppo per le prossime ore le previsioni non sono rassicuranti: nuovi temporali di forte entità sono possibili fino alla tarda serata di oggi.