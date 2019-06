Maltempo: in una giornata più di 70 interventi per i Vigili del fuoco

Un'emergenza da più di settanta interventi concentrati in poche ore. Il lavoro dei Vigili del fuoco, nella giornata di mercoledì, è stato encomiabile (col supporto dei volontari di Protezione civile) per intervenire in tutte le zona dell'alto Lario e dell'alta Valsassina duramente colpite dal dissesto idrogeologico causato dal maltempo.

Molti dei torrenti presenti nelle zone colpite sono esondati, riversando sulle strade fango e detriti e, in molti casi, allagando abitazioni, autorimesse e cantine. Per tutelare l'incolumità dei residenti in alcuni casi si è reso necessario procedere all'evacuazione delle persone dalle abitazioni.

È stato immediatamente attivato il Ccs presso la Prefettura di Lecco ed i Coc presso i comuni di Dervio e di Primaluna. Nel comune di Premana, nel piazzale della chiesa, è stato istituito il Posto di comando avanzato (Ucl) del Comando Vigili del fuoco di Lecco.

Come abbiamo raccontato nella giornata di ieri, la diga di Pagnona ha tracimato e ha reso necessario l'evacuazione a scopo precauzionale di circa 600 persone nel comune di Dervio, in una fascia di circa 100 metri dagli argini del fiume Valvarrone.

Colpita cabina di decompressione del gas metano

L'esondazione del fiume Pioverna ha interessato anche una cabina di decompressione del gas metano a servizio della rete cittadina, nel comune di Primaluna, che è stata immediatamente messa in sicurezza da squadre Saf Fluviali e ordinarie.

L'elicottero del nucleo di Varese ha tratto in salvo tre persone rimaste bloccate su un alpeggio nel comune di Pagnona. Mentre le squadre Saf hanno tratto in salvo alcune persone rimaste bloccate nei garage adiacenti il torrente Varrone. Nel comune di Primaluna circa 30 persone, bloccate da due eventi franosi, sono state portate in una zona di sicurezza e si è reso necessario l'utilizzo dell'elicottero dell'Areu 118 per il trasporto di una persona anziana allettata.

A Premana sfollate 81 persone

Il sindaco di Premana ha emanato un'ordinanza di evacuazione per 31 nuclei familiari per un totale di 81 persone. A coordinare le squadre operative nell'assistenza delle persone evacuate, l'Ucl sul posto. Il nucleo sommozzatori della regione Piemonte ha effettuato alcune immersioni nel lago di Como alla ricerca di un'autovettura trasportata dal torrente Valvarrone. Le operazioni hanno dato esito negativo e sono state interrotte per effetto delle forti correnti generate che non hanno consentito il proseguo delle ricerche. Le medesime riprenderanno nella giornata di giovedì. I nuclei Gos del comando di Sondrio e Milano hanno provveduto alla rimozione del materiale trasportato dal torrente che ostruiva il ponte ferroviario e stradale nel comune di Dervio nonchè alla rimozione dei detriti da alcune strade.

In dodici ore sono state più di settanta le richieste di intervento per le squadre dei Vigili del fuoco, tutte concentrate tra i comuni di Dervio (32 interventi), Primaluna (22) e Premana (17).

Il maggior numero di chiamate pervenute alla sala operativa di Piazza Bione è legato a danni dell'acqua e a soccorso di persone intrappolate all'interno delle abitazioni; la furia dell'acqua ha, in molti casi, causato frane, smottamenti e dissesti.

Gli interventi nel dettaglio

Tipologia interventi Numero di interventi Danni d’acqua 18 Frane e dissesti di strade e edifici 12 Fuga gas 2 Prosciugamenti 6 Soccorso a persone 14 Straripamenti 11 Salvataggi animali 1 Altri tipi 7

Impiegate 58 unità operative

In supporto alle squadre provinciali, sono intervenuti uomini e mezzi dei distaccamenti di Cantù, Erba e Canzo del vicino Comando di Como e una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) inviata dalla Direzione Regionale Vigili del fuoco di Milano.

La sede di Lecco, il distaccamento di Bellano e quello di Valmadrera hanno messo a disposizione della popolazione colpita tutti i lori uomini e mezzi, con dieci mezzi tra fuoristrada, furgoni e autopompe, due idrovore e sei motopompe.

Le unità operative impiegate nelle operazioni di soccorso tecnico urgente sono state pari a 58. È stato richiesto l'intervento della sezione Sapr (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) che con i droni in dotazione hanno provveduto a una ricognizione delle zone colpite e al successivo monitoraggio.

Si è provveduto, informano i Vigili del fuoco, al raddoppio dei turni di servizio al fine di evadere tutte le richieste di soccorso e di assistenza alla popolazione evacuata ancora in atto.

Gallery