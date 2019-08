Valsassina, proseguono i lavori per il ripristino della strada: in azione pompieri, alpini e protezione civile

146 persone sfollate e alloggiate presso il Cfpa di Csargo, allevatori e mandrie isolati negli alpeggi: a causare una vera e propria inondazione di Casargo sono stati i ruscelli che scendono a valle dalla montagna, ingrossatisi oltre ogni limite dalle forti piogge; una nuova e pericolosa ondata di maltempo è prevista nel pomeriggio.

Chiesto lo stato di calamità

Si lavora, intanto, per liberare la Strada Provinciale 67 che conduce verso Premana, mentre è stato riaperto il tratto di Pagnona. Gli interventi di messa in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco (15 uomini e 3 mezzi inviati da Valmadrera), dei volontari di Protezione civile e degli uomini del Soccorso alpino sono ancora in corso; nella mattinata di mercoledì sono saliti in Valsassina anche due squadre degli Alpini di Protezione Civile ANA Lecco. Al momento si stanno recando sul posto i volontari della Protezione civile della provincia di Como con una squadra di 20 persone e 6 mezzi, della provincia di Lecco con una squadra di 30 persone e della Città Metropolitana di Milano con una squadra di 2 persone e 1 mezzo.ù

«Vicini a Casargo»

Il sindaco di Casargo Antonio Pasquini ha chiesto al Governo Conte lo stato di calamità e ha incassato la solidarietà di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia: «Ho contattato il sindaco di Pasquini - ha riferito il Governatore - e gli ho espresso la solidarietà e la vicinanza di Regione Lombardia per quanto accaduto nelle ultime ore nel Lecchese e sulle Prealpi lombarde a causa del maltempo e gli ho comunicato che gli uffici regionali e i volontari di Protezione civile sono al lavoro per riportare la situazione al più presto alla normalità».