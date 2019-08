Casargo, restano fuori da casa in 146. Pasquini: «Chiesto lo stato di calamità»

I lavori dei volontari dei Vigili del fuoco e del Soccorso alpino per riportare la normalità a Casargo proseguono senza sosta. L'imperativo è liberare la strada SP67, chiusa al traffico, e le vie interne del paese dal fiume di detriti che nella serata di martedì si è riversato investendo auto e abitazioni.

Gli sfollati, dopo un'iniziale conta di 200 nella notte, mercoledì mattina sono scesi a 146 (fonte Regione Lombardia), ospiti della struttura alberghiera del Cfpa. Sono al lavoro una squadra di volontari della Protezione civile della provincia di Como, costituita da 20 persone e 6 mezzi, una squadra di 30 persone della provincia di Lecco e 2 persone e 1 mezzo della Città Metropolitana di Milano.

Pasquini: «Allerta resta alta»

Il sindaco Antonio Pasquini sta coordinando incessantemente le operazioni insieme all'unità di crisi della Prefettura. «Il governo ci dia lo stato di calamità». Questo l'appello all'esecutivo lanciato da Pasquini, dopo il nubifragio di ieri sera che ha riversato fango e detriti nel paese. «La situazione è sotto controllo - ha spiegato all'Adnkronos - ma l'allerta rimane alta».

Fontana: «Solidarietà dalla Regione»

«Ho contattato il sindaco di Casargo, Antonio Pasquini, e gli ho espresso la solidarietà e la vicinanza di Regione Lombardia. Gli ho anche comunicato che gli uffici regionali e i volontari di Protezione civile sono al lavoro per riportare la situazione al più presto alla normalità. Un discorso che, ovviamente, vale per tutte le altre zone della Lombardia colpite dal maltempo di queste ultime ore». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a seguito degli eventi alluvionali di Casargo.

Coldiretti: «Allevatori e animali isolati in alpeggi»

Centinaia di capre e mucche bloccate insieme agli allevatori in diversi alpeggi rimasti isolati sopra Casargo. Lo rende noto la Coldiretti Lombardia in base alle segnalazioni dei tecnici presenti nella zona. La strada che dal paese porta in quota - spiega la Coldiretti Lombardia - è bloccata per via degli smottamenti provocati dall'acqua caduta con violenza. Gli allevatori - precisa l'associazione - non possono tornare a valle e in alcuni casi si segnalano anche animali dispersi. Danni anche nel Comune di Dervio, dove un nubifragio ha distrutto le piante di un vivaio.