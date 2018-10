Maltempo, tra lunedì e martedì oltre 150 emergenze per i Vigili del fuoco

La quiete dopo la tempesta ancora non c'è. L'eco del terribile lunedì di maltempo abbattutosi anche sul territorio lecchese non si è ancora spenta. La notte scorsa, e la mattinata di martedì, hanno costretto e costringono ancora i Vigili del fuoco del Comando di Lecco e i volontari di Protezione civile a un lavoro straordinario per porre rimendio ai danni causati dalle piogge torrenziali e dal vento che nelle ore scorse ha soffiato a velocità record (a Dervio sono state registrate folate a oltre 100 km/h).

Non è ancora possibile tracciare un bilancio definitivo dei danni prodotti, ma dalla sede centrale dei Vigili del fuoco indicano 150 interventi nella serata di lunedì e una trentina ancora in corso. La lista, però, è tristemente destinata ad allungarsi, essendo i centralini della sede operativa di Piazza Bione tuttora "roventi". «Facciamo fatica a rispondere a tutte le richieste» spiegano dai Vigili del fuoco, chiamati ancora una volta a offrire alla comunità un contributo senza eguali.

Di questi centinaia di interventi, si stima che il 70% sia costituito dalla rimozione di piante e alberi sradicati dalla pioggia e soprattutto dal vento. Sin dalle prime ore del mattino questo imponente lavoro è sotto gli occhi di tutti: in molti punti le piante sono state tagliate, messe in sicurezza e lasciate ai bordi delle strade in attesa di essere rimosse (nella foto in Viale Tonale a Lecco).

Non sono mancati, tuttavia, allagamenti (a Olginate è accaduto all'interno del palazzetto dello sport), nella notte si sono verificate altre frane e smottamenti. In questo momento vengono segnalati due episodi a Galbiate, sulla strada per Vignola, e a Vendrogno. In diverse zone la furia del vento ha sradicato porzioni di tetti dalla abitazioni; in tarda serata a Lecco, in Via Azzone Visconti, una gru si è abbattuta su una palazzina. Per fortuna, oltre ai danni materiali non si sono registrate conseguenze per le persone. Alcune strade continuano a essere chiuse per impraticabilità, ad esempio quella per la Rocca a Valmadrera e Viale Italia a Malgrate.

Prosegue l'allerta per rischio idrogeologico

L'aggiornamento delle allerte della Protezione civile di Regione Lombardia per la giornata di oggi: continua nella nostra zona (Lario e Prealpi) il codice rosso (elevato) per rischio idrogeologico, mentre è arancione (moderato) quello idraulico. Codice arancione anche per il vento forte mentre è scongiurato - almeno per oggi (codice verde, assente) - il rischio di temporali forti.

Il meteo, purtroppo, prevede una ripresa delle precipitazioni mercoledì, pur essendo improbabile il ripetersi di eventi eccezionali come quelli del 29 ottobre 2018: una data che purtroppo ricorderemo a lungo.