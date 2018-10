Maltempo, chi ha subito danni può inoltrare richiesta di risarcimento

La situazione a Lecco è tornata quasi alla normalità dopo un lunedì decisamente poco ordinario dal punto di vista del clima.

La conta dei danni non è ancora terminata ma il Comune di Lecco si è già attivato rivolgendosi ai cittadini e alle imprese che avessero subito danni diretti: questi soggetti possono infatti presentare i relativi preventivi di spesa al servizio di protezione civile, sito al secondo piano del palazzo comunale sito in piazza Diaz, 1 a Lecco.

Il preventivo deve essere presentato in originale, con allegati una relazione essenziale che illustri quanto accaduto firmata dall'interessato, e copia del documento d'identità. I preventivi e la documentazione per la richiesta di contributo devono arrivare al Comune entro le ore 12.30 di questo venerdì 2 novembre. Successivamente il Comune li inoltrerà alla Regione Lombardia tramite procedura informatica.

È necessario precisare che solo se l'evento sarà dichiarato di "tipo C" dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile di Roma, si avrà diritto a un risarcimento dei danni. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è necessario chiamare il servizio di protezione civile comunale al numero 0341 481218.

Chiusi i parchi cittadini per la messa in sicurezza

A causa del maltempo sono stati chiusi i parchi cittadini. A Lecco la disposizione è giunta nella mattinata di martdì, per consentire gli interventi di messa in sicurezza e pulizia delle aree fortemente interessate dal maltempo.

Riaperto invece oggi il centro sportivo al Bione, con la sola interdizione dei campi da tennis e della pista di atletica. Impraticabile, causa allagamento del sottopasso pedonale, il parcheggio principale di fronte al centro sportivo.

Per quanto riguarda la viabilità, la circolazione a Lecco è stata ripristinata a eccezione di via Azzone Visconti, interessata ancora in queste ore dai lavori di ripristino e messa in sicurezza della sede stradale e dei camminamenti laterali, nel tratto compreso tra via Bezzecca e via Aspromonte. Nella serata di lunedì, nella via, una gru è crollata colpendo una palazzina.