Maltempo, martoriata la Valsassina: frana a Premana, piene e straripamenti dei torrenti

Il maltempo continua a fare danni, anche in queste ore in cui la pioggia è cessata e il cielo si sta aprendo.

Le fortissime precipitazioni cadute nella notte hanno martellato il già fragile territorio della Valsassina, causando frane e smottamenti in diversi comuni. La situazione più critica a Premana, in località Teglio, dove una notevole quantità di materiale è stata trasportata dall'acqua lungo le vie. Evacuate alcune attività lavorative. Intervento delle forze di soccorso per una persona ferita, dalle prime informazioni in codice verde.

Nella foto, smottamento a Cortenova

I Vigili del fuoco sono al lavoro per lo straripamento in alcuni punti del fiume Varrone, così come a Cortabbio di Primaluna, dove il Fuùs, affluente del Pioverna, è in piena (come testimoniano le impressionanti immagini del nostro lettore Marco Marongiu) ed è esondato poco dopo le 10.30. Si starebbe valutando la possibilità di evacuare le abitazioni lungo il corso d'acqua per il la situazione critica.

La pioggia forte ha causato allagamenti a macchia di leopardo nel territorio, anche lungo la SS36 sull'Altolago, in particolare in prossimità del Trivio di Fuentes.