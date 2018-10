Il maltempo non si placa. Nevicate abbondanti, chiuso il Passo dello Stelvio

Piove incessantemente da due giorni e il maltempo non accenna a placarsi. Nella notte, per fortuna, nel Lecchese non si sono verificati gravi problemi. I Vigili del fuoco segnalano soltanto un paio di interventi per la rimozione di piante sradicate dalla pioggia e dal vento, ma nessun danno serio a persone o cose.

Le previsioni del tempo però non sono ottimistiche: nella giornata di lunedì 29 ottobre sono annunciate fortissime precipitazioni di carattere temporalesco, con accumuli fino a 50 mm, e intense raffiche di vento. Pioverà tutta settimana, alternando pioggia leggera a improvvisi scrosci violenti.

Naturalmente lo stato di allerta rimane alto. Resta in vigore il bollettino pubblicato ieri dalla Protezione civile della Regione Lombardia per moderato (codice arancione) rischio idraulico e idrogeologico. Vengono monitorati i fronti montani e i torrenti ingrossati dalle abbondanti precipitazioni.

50 centimetri di neve in Valtellina

Il maltempo di queste ore ha portato anche le prime forti nevicate della stagione sopra i 1.500 metri. In Valtellina è stato chiuso il Passo dello Stelvio, al confine delle province di Sondrio e Bolzano. Lo ha comunicato il Comando provinciale della Polstrada di Sondrio. Il provvedimento è scattato nella serata di sabato. Al momento sono caduti più 50 centimetri di neve fresca.