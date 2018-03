Maltempo in agguato, salta la Festa del cioccolato a Mandello

La tanto attesa Festa del cioccolato, che avrebbe dovuto portare da domani, venerdì, fino a domenica quasi una decina di espositori in Piazza Leonardo da Vinci a Mandello, è stata annullata.

Le previsioni del tempo che indicano maltempo per il week-end hanno costretto, a malincuore, l'Amministrazione comunale a cancellare l'evento. In un primo momento il sindaco Riccardo Fasoli aveva cercato di "spostare" la fiera nella Piazza del Mercato, che può contare sulla copertura, ma non è stato possibile e la decisione è stata inevitabile.

Un peccato perché molti mandellesi, ma non solo, attendevano il dolce evento per gustare cioccolato di ogni forma e sapore: bianco, al latte, fondente, al peperoncino e tanti altri. La Festa avrebbe dovuto ospitare almeno otto stand.

A breve comunicheremo l'eventuale data di recupero.