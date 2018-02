In arrivo l'ondata di mal tempo: in campo spargisale e sgombraneve

Il maltempo annunciato dalla giornata di venerdì colpirà il lecchese. Il traffico, già a partire dalla giornata odierna, potrebbe essere più intenso in corrispondenza delle principali direttrici stradali e autostradali. Uomini e mezzi Anas saranno in campo per assicurare la fruibilità delle strade, come annunciato dall'Azienda.

In considerazione degli avvisi di nevicate e mal tempo emessi dal Dipartimento della Protezione Civile e delle previsioni meteorologiche, sono in corso le attività di Anas volte a garantire, con uomini e mezzi spargisale e sgombraneve, la transitabilità sulla rete stradale di competenza.

Attivato anche un piano di comunicazione e di monitoraggio delle aree interessate dagli avvisi di condizioni meteo.

Vige l'obbligo di catene a bordo, o montate, dove previsto, o di pneumatici invernali sulle strade statali. Fino al prossimo 15 aprile è obbligatoria la dotazione invernale sulla S.S. 36 "Del Lago di Como e dello Spluga" e sulla S.S. 36 racc "Raccordo Lecco - Valsassina".