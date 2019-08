Maltempo, tornano i disagi: Oggionese colpito, divelti svariati alberi. In arrivo altri rovesci

Proseguono anche nella mattinata di martedì 20 agosto, a Oggiono, le operazioni di rimozione degli alberi che sono stati abbattuti dalla forte ondata di maltempo che si è scatenata nella zona. I pompieri del Distaccamento di Valmadrera sono stati chiamati a gestire gli effetti prodotti dal temporale, predetto dall'allerta meteo "gialla" (criticità moderata) della Protezione Civile lombarda: le condizioni del meteo sono destinate a peggiorare, stante il prolungamento della medesima allerta oltre il termine del mezzogiorno odierno per rischio idrogeologico.

Dicevamo dell'Oggionese e dei territori limitrofi: in città diversi alberi sono stati sradicati e si sono riversati in strada, situazione replicata, seppur in misura minore, anche in Val San Martino, Garlatese, Galbiatese e Brianza. Diversi anche gli allagamenti e i problemi legati all'erogazione dell'energia elettrica nei caseggiati.

Altra pioggia in arrivo: prolungata l'allerta

Questo il bollettino diramato dalla Protezione Civile della Regione Lombardia: una saccatura atlantica in avvicinamento da ovest determinerà un peggioramento sulla Lombardia, che risulterà più marcato nella seconda parte del giorno. Al peggioramento previsto saranno associate piogge, rovesci e temporali: al mattino i fenomeni hanno interessato in modo più sporadico i settori alpini concentrandosi sulle zone occidentali, nel corso del pomeriggio diverranno più intensi e persistenti, estendendosi dalla sera a tutta la fascia prealpina e con maggiore interessamento dei settori orientali durante la notte.

I fenomeni temporaleschi attesi risulteranno in prevalenza di moderata intensità, ma localmente potranno assumere forte intensità specie tra il tardo pomeriggio e la notte. Sulle zone limitrofe dell'alta pianura resta medio-bassa la probabilità di brevi sconfinamenti con precipitazioni, più probabili dal pomeriggio; altrove probabilità di fenomeni generalmente bassa.