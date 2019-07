Primaluna: con il maltempo acqua e fango tornano a invadere le strade del paese

Torna a preoccupare il maltempo, che si è abbattuto in Valsassina come nel resto del Lecchese. Nella mattinata di mercoledì 31 luglio, come effetto più tangibile del ritorno delle precipitazioni, a Premana acqua e fango si suono nuovamente riversate sulle strade del paese. Emblematica, in tal senso, la foto pubblicata su Facebook da Franca Maroni e rilanciata da più parti, che certifica i disagi vissuti in paese e nelle zone limitrofe, dove non hanno mai smesso di lavorare operai e volontari dopo il disastro dello scorso 12 giugno. Il problema non si è protratto a lungo, fortunatamente.

Terminato, intanto, l'intervento di pulizia della diga di Pagnona, messo in opera da Enel Green Power. Gran parte dei problemi di un mese e mezzo fa, in particolar modo quelli che si verificarono a Dervio, derivarono proprio dall'intaso dell'impianto, ora messo in sicurezza.