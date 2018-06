Maltempo sulla città: rinviato il concerto della Festa Lariana

L'inizio di fine settimana lecchese è stato caratterizzato da un meteo sicuramente non favorevole, che, tra la serata di giovedì e la mattinata di venerdì, hanno portato al versamento di parecchie precipitazioni su Lecco. Alle 17.30 di venerdì pomeriggio prenderà comunque il via la prima edizione della Festa Lariana, che movimenterà il rione di Pescarenico; alle ore 20.30 sarebbe dovuto andare in scena il concerto di "Acquaraja" e "Biglietto per l'inferno" al Parco Addio Monti. Il primo, invece, è stato rinviato alle ore 21 di domenica 10, mentre l'esibizione dei secondi è stata annullata in via definitiva.

Confermato, visto il previsto miglioramento delle condizioni meteo, il resto del programma già ufficializzato da qualche settimana. La grande manifestazione è organizzata dall'associazione “Abil- Associazione barche in legno” con il patrocinio del Comune di Lecco, Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori, Consulta musicale di Lecco, Confcommercio Lecco e con il contributo della Fondazione Comunitaria del lecchese Onlus.