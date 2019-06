Maltempo, ferrovia chiusa tra Colico e Bellano. Cancellati diversi treni del pomeriggio

I disagi del maltempo che sta paralizzando gran parte del territorio si fanno sentire anche per i pendolari, a causa dell'interruzione del traffico ferroviario sull'Altolago.

A causa dei danni provocati agli impianti che regolano l'andamento dei treni, la circolazione è momentaneamente sospesa tra le stazioni di Colico e di Bellano Tartavalle Terme, dove è stato istituito un servizio di autobus che effettuerà spola tra le due stazioni.

Come informa Trenord, i viaggiatori diretti a Lecco possono utilizzare i treni S8 dalla stazione di Milano Porta Garibaldi, in partenza al minuto '22 e '52, per raggiungere la stazione di Milano PG è possibile prendere i treni Malpensa Express.

I treni cancellati oggi, mercoledì

I tecnici di Rfi sono al lavoro per consentire il ripristino della circolazione. I treni subiranno Variazioni di percorso e cancellazioni. Nello specifico, i seguenti tconvogli oggi sono cancellati:



- 5280 (LECCO 15:15 - SONDRIO 17:10)

- 5281 (SONDRIO 15:47 - LECCO 17:45)

- 4996 (SONDRIO 17:17 - TIRANO 17:59)

- 4999 (TIRANO 18:24 - SONDRIO 19:07)

- 4998 (SONDRIO 19:17 - TIRANO 19:59)