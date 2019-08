Piogge torrenziali, frane, straripamenti: nuova emergenza in Valsassina

Nuova emergenza maltempo in Valsassina. Nella serata di oggi, martedì 6 agosto, le piogge torrenziali ampiamente previste dalla perturbazione che sta colpendo il nostro territorio hanno causato ancora danni e stanno provocando gravissimi disagi. A Casargo, in particolare, si è verificata la situazione peggiore: la pioggia ha causato l'esondazione di uno dei torrenti cittadini, con moltissimo materiale riversatosi per le strade. Colpite automobili, abitazioni e uffici pubblici. Sono in corso numerosi interventi dei Vigili del fuoco nel territorio comunale, per frane e straripamenti. La SP67 risulta chiusa al transito.

Decine di persone sono state sfollate dal supermercato "Carrefour" e sono state alloggiate all'interno del Cfpa di Casargo, la nota scuola alberghiera della Valsassina.

Al momento non risulterebbero persone ferite gravemente, ma sul posto sono state inviate diverse ambulanze, Vigili del fuoco, Carabinieri e Soccorso alpino. L'elicottero inviato da Sondrio è stato costretto a tornare indietro a causa delle avverse condizioni meteo.

Il piccolo comune valsassinese era stato colpito duramente appena una settimana fa, con il conseguente sfollamento di 14 abitanti, 9 dei quali erano rientrati nelle proprie abitazioni nella giornata di domenica. L'allerta di Protezione civile per temporali forti, e per rischio idrogelogico, è attiva da questa sera fino a prossimo aggiornamento.

Premana: «Strada Provinciale impraticabile»

Casargo: esonda il fiume, auto sepolte dal fango

Impressionanti le fotografie, diventate immediatamente virali sui social network.