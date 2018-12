Tragedia sfiorata all'attraversamento pedonale: auto investe mamma e figli

Auto falcia mamma con il proprio bambino di due anni nel passeggino e il fratellino di sei al fianco. Si sono vissuti attimi di paura nella serata di lunedì 10 dicembre in Viale Fulvio Testi a Sesto San Giovanni, in prossimità di un attraversamento pedonale.

Tutto è accaduto intorno alle 18 nel Parco Nord. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica: il piccolo di due anni è stato accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale Niguarda in codice giallo, mentre la mamma 26enne e il bimbo di 6 sono stati trasportati in codice verde alla Multimedica di Sesto. Nessuno di loro, fortunatamente, sarebbe in pericolo di vita.

A effettuare i rilievi dell'incidente sono stati gli agenti di Polizia locale di Sesto San Giovanni. Tra le prime ipotesi al vaglio una distrazione dell'automobilista.