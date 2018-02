Manca presenta a Milano il libro "I figli dello stupore" sulla Beat generation italiana

Presentato a Milano presso il caffè letterario/libreria “Colibrì”di via Laghetto, il libro antologia "I FIGLI DELLO STUPORE-La Beat Generation Italiana".

Il volume è opera del lecchese Alessandro Manca, laureato in Lettere Moderne, studioso della Beat Generation Americana e del movimento underground di poesia in Italia degli Anni Sessanta. L’avvenimento si è svolto in una cornice di pubblico attenta e partecipe a un dibattito oltremodo interessante.

