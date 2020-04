Mandello, la consegna delle mascherine prenderà il via domenica

La consegna delle mascherine a Mandello comincerà domenica. Lo ha comunicato il sindaco Riccardo Fasoli nel consueto bollettino quotidiano indirizzato alla popolazione.

«Saranno recapitate a casa dalla Protezione civile - ha spiegato - buste da due mascherine, confezionate in Comune dagli stessi volontari utilizzando mascherine, guanti e ogni accortezza atta a mantenerne l'integrità».

I casi accertati di Coronavirus nel centro lariano rimangono fermi a 31: le persone in ospedale sono sei, i guariti ufficiali sette. Le vittime rimangono nove. Su Facebook, il Comune di Mandello ha realizzato un utile video con Alberto Pirovano in cui si invita la cittadinanza a utilizzare in maniera corretta le mascherine.

Abbadia: chi può accedere alla discarica

Ad Abbadia Lariana intanto una novità importante riguarda la riapertura del centro di raccolta sito in Via per Novegolo che riaprirà il 21 aprile con "turni" e modalità che saranno in vigore sino al giorno 24. L'Amministrazione comunale ha accolto le numerose richieste della cittadinanza per lo smaltimento dei rifiuti, ma occorrerà rispettare le norme e accedere solo durante la propria fascia di competenza prestabilita. Sotto, nel dettaglio, chi potrà accedere alla discarica e quando.

