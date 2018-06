Cronaca Mandello del Lario / Via Aldo Moro, 11

Mandello, bambino cade da un balcone: è in gravissime condizioni

Il dramma nel tardo pomeriggio, in una palazzina in Via Aldo Moro. Il piccolo, quattro anni, è stato trasportato in elicottero a Bergamo. Ancora oscura la dinamica dell'episodio