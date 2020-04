Mandello, cadono calcinacci: chiuso il sottopasso pedonale della ferrovia

Un'improvvisa caduta di calcinacci a seguito dello “sfondellamento della volta”, come recita il provvedimento di chiusura adottato dal Comune di Mandello che è dovuto intervenire per interdire il transito nel tratto del sottopasso ferroviario che si snoda dal piazzale Moto Guzzi alla provinciale 72. Un passaggio a solo transito pedonale che consente anche l'accesso ai binari 1 e 2 della fermata dei treni.

Il piccolo viadotto fungeva anche da passaggio ai cortei funebri dalla parrocchiale di San Lorenzo al locale cimitero, percorso ora non più in atto a seguito dell'abolizione dell'accompagnamento alla tumulazione per motivi viabilistici. Le cause del distacco del materiale saranno oggetto di verifiche da parte degli organismi preposti e competenti in materia. Ci troviamo infatti di fronte a manufatti di costruzione vetusta, legati ad una linea ferroviaria che negli anni ha scritto la storia del trasporto a mezzo strada ferrata di persone e merci. Un grazie alla Polizia Locale mandellese intervenuta prontamente sul posto, che ci ha gentilmente fornito le foto documentative.

Gallery