Fa orinare il cane sul monumento simbolo del paese e scappa: telecamere per rintracciarla

Lascia che il suo cane faccia i propri bisognini contro il monumento simbolo del paese, il busto che raffigura il fondatore della Moto Guzzi nella centralissima piazza del Comune. Poi, noncurante dei rimbrotti di un gruppo di donne, fugge velocemente con la coda, sua e del cane, fra le gambe.

Lo spiacevole episodio è avvenuto a Mandello durante lo scorso weekend. A. B., residente in paese e testimone del fatto, profondamente colpita dallo scarso senso civico e dalla mancanza di rispetto, ha deciso di contattare le autorità mandellesi e la redazione di Lecco Today per denunciare l'episodio e sensibilizzare sul tema del decoro pubblico.

«Sabato sera verso le ore 20.40 mentre con un'amica mi recavo al Teatro de Andrè, vedevo una donna che lasciava tranquillamente orinare il proprio cane sul monumento dedicato a Carlo Guzzi nella piazza prospiciente il Municipio di Mandello - ha scritto A. B. - Oltre alla maleducazione di quella signora che si aggiunge ai tanti proprietari di cani che lasciano sporcare i loro animali in particolare nella zona pedonale, si aggiunge la mancanza totale di rispetto verso un monumento di pregio che fa onore al nostro paese e viene fotografato da turisti di ogni parte del mondo».

La mandellese, dopo avere fotografato lo sfregio portato al monumento del fondatore della Moto Guzzi, ha scritto al sindaco Riccardo Fasoli e al comandante della Polizia locale Mario Modica per segnalare l'accaduto. «Mi sono attivata segnalando alle autorità competenti quanto avvenuto, e mi hanno garantito, con l'aiuto della telecamera che riprende il punto in cui è avvenuto lo scempio (in Piazza Leonardo da Vinci, ndr), che faranno tutto quanto è nelle loro possibilità per risalire alla colpevole».

«Il decoro dovrebbe essere bellezza naturale»

L'obiettivo della cittadina mandellese, naturalmente, non è soltanto rintracciare quella donna, ma soprattutto sensibilizzare i mandellesi, la comunità, a un rapporto più maturo con il proprio paese e con il patrimonio pubblico. «I cani che tanti concittadini hanno voluto senza avere la capacità di rispettare minime regole di convivenza sono ormai inconsapevoli attori del degrado sia della pacifica convivenza sia del dignitoso decoro che dovrebbe essere parte integrante delle bellezze naturali della nostra Mandello».

