Carcano, i lavoratori: «Incontro preoccupante, lo sciopero proseguirà»

Proseguono le tensioni in seno all'"Antonio Carcano" di Mandello del Lario, azienda che da qualche settimana vive lo sciopero dei dipendenti. Sono gli stessi lavoratori, unitamente alle organizzazioni sindacali, a diffondere una preoccupante nota relativa alla situazione da loro vissuta:

Le Organizzazioni Sindacali Fim e Fiom unitamente alla Rsu e ai lavoratori valutano l’incontro del 26 novembre molto preoccupante per la grave perdita che si prospetta per l’esercizio 2019 e, comunque, rispondente alla necessità di dare continuità in termini di coinvolgimento e discussione su come vengono affrontate le varie problematiche aziendali, rinnovano quindi la disponibilità nel proseguire con il confronto su tutti i temi trattati. Al contempo si ritiene non condivisibile, in quanto non sufficiente, il piano d'investimenti previsto per il 2020, perciò permane lo stato di agitazione e il conseguente sciopero del lavoro straordinario».