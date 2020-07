Mandello: ecco, nei dettagli, le zone a lago "off-limits"

Continua a far discutere il provvedimento adottato dal Comune di Mandello, che nella giornata di martedì ha annunciato la chiusura della zona a lago a valle del viale dei Giardini come risposta forte all'inciviltà di gruppi di avventori della spiaggia della Darsena Falck e dell'area verde della Poncia.

La motivazione dietro al provvedimento è stata spiegata dallo stesso sindaco: gruppi di giovani provenienti dalla Brianza ultimamente hanno causato problemi di ordine pubblico, abbandono rifiuti, consumo smodato di alcol e droghe.

La notizia della chiusura ha suscitato polemiche in paese, e sui gruppi social dedicati a Mandello: «Così facendo, per colpire alcuni, si penalizzano tutti», la critica più gettonata. Molte, però, sono state anche le parole di apprezzamento per la coraggiosa decisione dell'Amministrazione.

Oggi il sindaco Riccardo Fasoli ha chiarito nei dettagli, con tanto di mappa (che riportiamo a corredo dell'articolo), quali saranno le zone interessate dal provvedimento.

«Per evitare fraintendimenti, non saranno chiusi tutti i Giardini - ha spiegato il primo cittadino - Per diverse mattine ho cercato di far capire che la presenza non era un problema, ma che andava modificato il comportamento. Le aree interdette saranno quelle rosse. Spiace. Appena ne avremo la possibilità renderemo fruibili più camminamenti».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La mappa delle zone interdette