Ciclista investito in via Statale a Mandello, necessario l'intervento dei soccorsi

Ciclista travolto nel pomeriggio di oggi a Mandello. L'incidente che ha visto coinvolti un'auto e una bici si è verificato alle 15.30 in via Statale 44 lungo la Strada provinciale 72, all'altezza del supermercato Eurospin e del benzinaio, nei pressi della rotonda d'ingresso al centro paese.

Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto (i carabinieri di Mandello e la Polizia Stradale di Lecco), l'uomo che viaggiava sulla propria bicicletta è caduto a terra dopo l'impatto con la macchina. Immediato l'allarme al 118, scattato in codice rosso. Sul posto si sono subito portati d'urgenza i volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo le prime cure del caso il ciclista, 56 anni, è stato trasportato in ospedale a Lecco in codice verde: le sue condizioni sono dunque apparse meno serie rispetto all'inizio. Stando alle prime notizie raccolte sul lungo dell'incidente, l'uomo avrebbe riportato alcune contusioni e ferite non gravi.

Gallery