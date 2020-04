Controlli a tappeto durante le festività a Mandello: due denunciati e sette contravvenzioni

Un grazie ai mandellesi per il comportamento tenuto durante le festività pasquali. Così il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli ha voluto far sapere ai propri concittadini di avere apprezzato il rispetto delle ordinanze e delle norme che vietano di uscire in questo periodo di quarantena per l'epidemia da Covid-19.

Sono in pochi, infatti, ad avere trasgredito, tutti sanzionati. Le attività messe in campo da Polizia locale e Carabinieri hanno fatto registrare 150 controlli verbali, 50 autocertificazioni richieste e in corso di verifica, due denunce penali e sette contravvenzioni.

Il sindaco ha inoltre fornito, questa mattina, i dati riferiti alla situazione sanitaria in paese: i casi di positività sono saliti a 31, con 6 cittadini ospedalizzati e 7 guariti ufficialmente. I decessi sono fermi a 9.

L'apertura del centro raccolta rifiuti della Carletta, spiega Fasoli, non avverrà prima del 20 aprile. A breve è atteso un video con Alberto Pirovano per spiegare ai mandellesi come utilizzare al meglio le mascherine.