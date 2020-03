Primo caso di Covid-19 a Mandello. L'appello del sindaco: «Seguite le indicazioni del Ministero»

Primo caso di infezione da Covid-19 di un cittadino mandellese. Il sindaco della cittadina lariana, Riccardo Fasoli, si appella al senso di responsabilità dei propri concittadini, chiedendo di osservare le norme imposte dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo (rafforzato nella giornata di oggi).

«È ormai notizia diffusa del primo caso in Mandello di Covid-19 - conferma Fasoli - Ats si occupa di tutta la vicenda e ha gia contattato i possibili frequentatori del soggetto interessato. No allarmismi ma seguire bene le indicazioni dettate dal Ministero della salute e risportate nei decreti. Essere in quarantena non vuol dire invece avere il virus, ma è una forma precauzionale a tutela di noi stessi e degli altri. Chi non rispetta le indicazioni non deve avere paura delle sanzioni, ma del virus: per sé e per i suoi cari, sopratutto se anziani o debilitati. Stiamo approfondendo la possibilità dei servizi domiciliari per alimenti e medicine, verificando le precauzioni da utilizzare per evitare contagio».

Fasoli, come ulteriore aggiornamento nel pomeriggio, ha fornito l'elenco dei negozi già disponibili alla consegna a domicilio:

- Ronchi di Genestaro (frutta e verdura) - Tel. n. 0341/732877

- Beloli Andrea (frutta e verdura) - Tel. n. 0341/701063

- Gastronomia in famiglia - Tel. n. 0341/703096

- Bottazzi Carlo - Tel. n. 0341/731123

- Gatti Andrea - Tel. n. 0341/731258

- La Bottega del Formaggio - Tel. n. 329/3887797

- Locatelli Giovanni Battista - Tel. n. 0341/730538

- Piscitelli Antonio - Tel. n. 3805250648

- il Fornaio di Segreto Marco - Tel. n. 0341/732095

«Prepareremo - ha concluso il primo cittadino - entro domani cartelli e comunicati, se qualcun altro vuole dare disponibilità può farlo alla mail commercio@mandellolario.it».