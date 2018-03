Ambulanze al lavoro in Brianza e sul lago per tamponare gli eccessi di alcool

Il Soccorso di Mandello e la Croce Bianca sono entrate in azione nella tarda serata di giovedì 8 per soccorrere due persone che, stando a quanto appreso, avrebbero esagerato con il consumo di sostanze alcoliche.

Alle 21 le sirene sono suonate sul lago e si sono dirette in via Risorgimento, dove una donna di 63 anni ha ricevuto l'assistenza del personale medico a poca distanza dall'Istituto "Volta". La donna non è stata successivamente trasportata in ospedale.

Diversamente da quanto è, invece, successo a Barzanò: un mezzo della Croce Bianca, poco dopo le ore 22, si è portato in via Roma per prestare soccorso a un'altra donna, questa volta di 44 anni, che ha accusato un malore per l'eccessivo consumo di alcool. In questo caso la soccorsa è stata trasportata presso l'ospedale "Mandic" di Merate in codice verde. Sul posto si è portata anche una pattuglia dei carabinieri.