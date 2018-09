Giovane escursionista infortunato sull'Alpe Era: soccorsi al lavoro a lungo

Soccorsi lungamente al lavoro nel tardo pomeriggio di sabato 22 settembre per recuperare, a partire dalle 18 circa, un giovane escursionista di 26 caduto mentre si trovava sull'Alpe Era, nel territorio comunale di Mandello del Lario. Complesse le operazioni di recupero del ragazzo: sul luogo l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu) ha inviato una squadra del Soccorso Alpino di Lecco e un elicottero dalla base comasca di Villa Guardia. L'infortunato, raggiunto, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Gravedona.

Intensa giornata di lavoro

Quella di sabato è stata una giornata decisamente di fuoco per i mezzi e il personale di soccorso dislocato sui monti del Lecchese. Come vi abbiamo raccontato, già in mattinata il medesimo elicottero comasco si è alzato in volo per recuperare un ciclista caduto sui sentieri sopra Colle Brianza. Poi, verso le 10.20, un elicottero inviato da Milano si è portato sulla Grignetta, dove un uomo è caduto mentre stava percorrendo il sentiero Cecilia; non gravi le sue condizioni: è stato vericellato e trasportato al "Manzoni" in codice verde. Infine, verso le ore 16.20, sempre l'elicottero di stanza nel Milanese è tornato sulla Grignetta per recuperare un escursionista colpito da un malore in prossimità del Bivacco Ferrario, in cima alla nota montagna lecchese.