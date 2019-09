Mandello, grosso albero crolla sulla strada

Un grosso albero è improvvisamente crollato a Mandello, riversandosi sulla strada pubblica sottostante. L'episodio si è verificato la scorsa notte, quella tra venerdì 6 settembre e sabato 7, in via Dante Alighieri, nella frazione di Molina. Per fortuna non ci sono stati feriti, nè particolari danni.

Il vecchio ippocastano, situato in uno spazio privato a lato della carreggiata, si è spezzato e ha valicato il muro di cinta del giardino invadendo la sede stradale e ostruendo il passaggio a veicoli e pedoni. L'intervento dei Vigili del Fuoco di Lecco, prontamente accorsi sul posto dopo la segnalazione di quanto accaduto, ha permesso di liberare in poco tempo il tratto di strada interessato dalla caduta della grossa pianta. L'albero rovinato a terra è stato tagliato in vari tronchi per facilitarne la rimozione (vedi foto).

Gallery